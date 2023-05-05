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Космическое приключение The Invincible получило бесплатное демо в Steam

В рамках фестиваля LudoNarraCon у пользователей Steam есть возможность опробовать бесплатную демоверсию космического приключения The Invincible. Демо игры можно загрузить уже сейчас прямо со страницы игры.

Космическое приключение The Invincible получило бесплатное демо в Steam
© Droidnews

Бесплатная демоверсия будет доступна до 11 мая. Для нее потребуется 18 Гб свободного места на ПК. Авторы игры не стали раскрывать какой именно контент доступен для игроков в демоверсии и сколько часов потребуется на ее прохождение.

В центре сюжета The Invincible астробиолог, который вместе с командой исследователей отправляется на планету Регис III. Главный герой теряет связь с экипажем и теперь вынужден отправится в одиночку на ее поиски. Сюжет игры основан на романе польского писателя Станислава Лема.

Релиз The Invincible запланирован до конца 2023 года на PC (Steam, GOG и EGS), PS5 и Xbox Series X/S.

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