Космическое приключение The Invincible получило бесплатное демо в Steam
В рамках фестиваля LudoNarraCon у пользователей Steam есть возможность опробовать бесплатную демоверсию космического приключения The Invincible. Демо игры можно загрузить уже сейчас прямо со страницы игры.
Бесплатная демоверсия будет доступна до 11 мая. Для нее потребуется 18 Гб свободного места на ПК. Авторы игры не стали раскрывать какой именно контент доступен для игроков в демоверсии и сколько часов потребуется на ее прохождение.
В центре сюжета The Invincible астробиолог, который вместе с командой исследователей отправляется на планету Регис III. Главный герой теряет связь с экипажем и теперь вынужден отправится в одиночку на ее поиски. Сюжет игры основан на романе польского писателя Станислава Лема.
Релиз The Invincible запланирован до конца 2023 года на PC (Steam, GOG и EGS), PS5 и Xbox Series X/S.