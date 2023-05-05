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Свежий трейлер Call of Duty Warzone 2 посвятили рейтинговой игре

Создатели Call of Duty: Warzone 2 представили свежий трейлер, посвящённый рейтинговой игре, чья бета станет доступна 10 мая в межсезонном обновлении третьего сезона.

Свежий трейлер Call of Duty: Warzone 2 посвятили рейтинговой игре
© Игромания.ру

Совсем скоро игроки смогут побеждать в матчах и подниматься в рейтинге с помощью системы оценки навыков, специально адаптированной для королевской битвы. Полноценный запуск рейтинговой игры состоится в следующем сезоне.

Это далеко не все нововведения, которые принесёт с собой межсезонное обновление Reloaded — более подробную информацию о новом контенте как для Warzone 2, так и для Call of Duty: Modern Warfare II можно найти здесь.

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