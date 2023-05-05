Почти половина игроков Hunt: Showdown никогда не убивала соперников

Дэвид Файфилд, генеральный менеджер франшизы Hunt в Crytek, рассказал о том, что почти половина игроков Hunt: Showdown никогда не убивала других игроков.

Несмотря на то, что Hunt: Showdown в первую очередь является PvP-шутером, 40% игроков так и не получили достижение под названием «Дебют», которое выдаётся за убийство первого вражеского Охотника.

Вполне возможно, что многие пользователи опробовали проект в рамках многочисленных акций с бесплатными выходными и бросили его ещё до того, как начались перестрелки с другими игроками.

Самому Файфилду хотелось бы, чтобы как можно больше игроков Hunt: Showdown совершило как минимум одно убийство. Разработчики принимают вызов и постараются уменьшить процент Охотников, которые до сих пор не принимали участие в главном веселье.