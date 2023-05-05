Сезонный пропуск в Destiny 2 станет дороже

Bungie повысит стоимость сезонного пропуска Destiny 2
Bungie напомнила игрокам в Destiny 2 о том, что разработчики продолжают трудиться над захватывающими сезонными событиями для «Конца Света». Поэтому компания приняла решение повысить стоимость сезонного пропуска.
- Сезонный абонемент: 1200 серебра (предыдущая стоимость — 1000 серебра);
- Сезонный абонемент + 10 рангов: 2200 серебра (предыдущая стоимость — 2000 серебра).
Стоит отметить, что игроки могут покупать серебро только в определённом количестве: 500, 1000, 2000, 3000 и 5000. Поэтому в некоторых случаях игрокам придётся платить гораздо больше.
В случаях со стандартным изданием Lightfall, включающее доступ к текущему сезону на момент покупки, и комплекта Lightfall с годовым пропуском, включающего доступ к сезонам 20–23, цены останутся неизменными.
Destiny 2 доступна на PC, PlayStation и Xbox. Сейчас в игре проходят ежегодные «Игры стражей», которые продлятся до 23 мая. Кстати, недавно Bungie удалось отсудить у продавца читов 12 миллионов долларов.