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Bungie повысит стоимость сезонного пропуска Destiny 2

Bungie напомнила игрокам в Destiny 2 о том, что разработчики продолжают трудиться над захватывающими сезонными событиями для «Конца Света». Поэтому компания приняла решение повысить стоимость сезонного пропуска.

Сезонный пропуск в Destiny 2 станет дороже
© Игромания.ру
Новая стоимость вступит в силу в 21 сезоне под названием «Глубины». Игроки могут ожидать следующие расценки:
  • Сезонный абонемент: 1200 серебра (предыдущая стоимость — 1000 серебра);
  • Сезонный абонемент + 10 рангов: 2200 серебра (предыдущая стоимость — 2000 серебра).

Стоит отметить, что игроки могут покупать серебро только в определённом количестве: 500, 1000, 2000, 3000 и 5000. Поэтому в некоторых случаях игрокам придётся платить гораздо больше.

В случаях со стандартным изданием Lightfall, включающее доступ к текущему сезону на момент покупки, и комплекта Lightfall с годовым пропуском, включающего доступ к сезонам 20–23, цены останутся неизменными.

Destiny 2 доступна на PC, PlayStation и Xbox. Сейчас в игре проходят ежегодные «Игры стражей», которые продлятся до 23 мая. Кстати, недавно Bungie удалось отсудить у продавца читов 12 миллионов долларов.

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