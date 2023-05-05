Авторы Hogwarts Legacy позаботились об арахнофобах

Свежий патч для Hogwarts Legacy добавил в игру специальный режим, созданный специально для людей с арахнофобией. Его использование опционально.

Включённый режим для арахнофобов меняет внешний вид всех вражеских пауков, делая их похожими на жукоподобные существа на роликах. Кроме того, он удаляет и делает тише различные звуки, издаваемые пауками, делает невидимыми их неподвижные трупы (но с ними всё ещё можно столкнуться) и полностью удаляет маленьких пауков, появляющихся на земле. При этом изображения пауков в руководстве остались без изменений.

Кроме дополнительных настроек для доступности, свежий патч для Hogwarts Legacy принёс с собой дополнительные исправления ошибок, связанных с квестами и не только, улучшение оптимизации и поддержку новой бесплатной косметики, которую можно получить в виде дропа на Twitch. Патч доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.