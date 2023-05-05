Специалист Digital Foundry раскритиковал Redfall

Digital Foundry провела технический анализ Xbox-версии вампирского шутера Redfall и ожидаемо оказалась не в восторге от увиденного.

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Но в начале о хорошем. Специалист Digital Foundry похвалил Arkane за работу со стилизацией и сеттингом Redfall, которая, напомним, использует движок Unreal Engine 4. По его словам, игра может похвастаться выразительными персонажами, аккуратно прорисованным оружием, плавной анимацией выстрелов, вниманием к деталям во многих ключевых областях, хорошей реализацией мира на расстоянии, а также эффектным объёмным туманом.

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А теперь к плохому. Redfall страдает от множества визуальных недостатков, и самая главная проблема связана с текстурами. Всплывающие текстуры не сильно удивили специалиста. Что его удивило, так это то, сколько иногда приходилось ждать подгружения — от 10 до 20 секунд. Это можно назвать худшим результатом со времён RAGE.

Кроме того, текстуры некоторых ассетов портят всё впечатление своим низким разрешением, которое не улучшается, несмотря на долгое ожидание. Так, к примеру, стволы деревьев в Redfall, как отмечает Digital Foundry, оказались гораздо хуже, чем в Halo: Combat Evolved 2001 года. А ещё специалист жалуется на неприемлемое качество теней и отсутствие надлежащего освещения.

Неигровые персонажи в Redfall хорошо выглядят, но имеют довольно бедные анимации, а противники порой демонстрируют очень плохой ИИ, бросаясь из крайности в крайность. Основные сюжетные ролики в игре почти всегда представляют собой статичные изображения с озвучкой — в духе серии Thief, но не так стильно.

Релизная версия Redfall работает на консолях Xbox в одном режиме: Xbox Series X — 4K, TAA, до 30 FPS; Xbox Series S — 1440p, TAA, 30 FPS.

На Series X иногда происходят просадки FPS — на Series S ничего подобного замечено не было. Digital Foundry также отмечает, что в версии для Series S нет отражений в экранном пространстве, а ещё она отличается худшими качеством теней и разрешением текстур.