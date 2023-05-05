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Состоялся долгожданный релиз Hogwarts Legacy на PlayStation 4 и Xbox One

Hogwarts Legacy наконец доступна обладателям консолей прошлого поколения — релиз ролевого экшена состоялся на PlayStation 4 и Xbox One.

Hogwarts Legacy вышла на PlayStation 4 и Xbox One
© Игромания.ру

На You-Tube-канале ElAnalistaDeBits уже вышло видео, сравнивающее графику и производительность разных версий игры для PlayStation. Как отмечает автор, качество пастген-версий оказалось действительно хорошим, и перенос, похоже, пошёл им только на пользу — изначально их хотели выпустить 4 апреля.

Но «хорошее» не значит «идеальное». Версии для PS4 и PS4 Pro ожидаемо страдают от понижений во всех настройках, особенно это касается расстояние прорисовки и освещения, однако визуал остаётся приемлемым. Кроме того, разработчики попытались снизить нагрузку на патсгене за счёт удаления некоторых объектов из окружения, например, ваз, картин и различной мебели.

Версии для PS4 и PS4 Pro могут выдавать в помещениях до 60 FPS, а на улице — в среднем не выше 45 FPS. Время загрузки в 8 раз медленнее, чем на PS5. Таким образом, переход из одной комнаты в другую может ощущаться довольно утомительным, а на PS4 из-за этого иногда возникают проблемы с текстурами или ассетами. Поэтому сам ElAnalistaDeBits рекомендует использовать SSD.

Ранее разработчики Hogwarts Legacy выпустили свежий патч для игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, который включает в себя специальный режим для арахнофобов. Напомним также, что летом должен состояться релиз Hogwarts Legacy на Nintendo Switch — 25 июля.

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