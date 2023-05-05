Блогер Denis Major: Xbox Live в РФ не работает только на "серых" консолях

Проблемы в работе онлайн-сервиса Xbox Live в России могут наблюдаться только на тех консолях, которые были ввезены в страну по параллельному импорту, то есть только на "серых" устройствах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил YouTube-блогер Денис "Denis Major" Русаков. Опираясь на свой опыт и опыт подписчиков, Русаков предположил, что регион, указанный в настройках аккаунта, не влияет на наличие или отсутствие проблем при авторизации в Xbox Live. На это, по его словам, указывает то, что часть российских аккаунтов продолжают работать в РФ, а часть аккаунтов с другими региональными настройками наоборот сбоят. "Судя по всему, все нормально на консолях, ввезенных в РФ официально. А вот на "параллельных" – проблемы. В моем спонсорском чатике есть человек, у которого две консоли – одна РСТ, другая – польская. РСТ – работает, польская – отвалилась. Подключены к одному роутеру, при этом", – написал Русаков. По словам блогера, его подписчику с польским Xbox со временем все равно удалось войти в Xbox Live. Для этого ему пришлось сменить DNS в настройках системы. Ранее "Газета.Ru" писала о том, что часть пользователей игровых консолей Xbox из России столкнулась в ночь на 5 мая со сбоем при входе в аккаунты.