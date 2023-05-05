Xbox заблокировала вход пользователям из России

Пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в аккаунты. Части из них помогло изменение DNS, сообщает ТАСС.

При попытке входа в аккаунт появляется сообщение: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». На такую проблему жалуются пользователи из игрового сообщества Xbox Community (около 100 тыс. подписчиков) во «ВКонтакте».

Некоторые пользователи смогли вернуться в профиль, изменив DNS (система доменных имен), однако многие по-прежнему не могут войти.

Microsoft, владелец Xbox, приостановила деятельность в России весной прошлого года. Компания ограничивала возможность устанавливать Windows 11 для россиян, однако вернула эту возможность спустя три месяца, остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России и убрала российские сервера, ускоряющие загрузку контента.