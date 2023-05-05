Авторы Hogwarts Legacy выпустили патч для людей с арахнофобией

Разработчики Hogwarts Legacy выпустили обновление для своей игры, которое содержит специальный режим для арахнофобов. Об этом сообщает портал "Игромания".

© Avalanche Software/Hogwarts Legacy

Новый режим позволяет изменить внешний вид и звуковое сопровождение всех пауков в игре, сделав их менее пугающими для людей, страдающих от боязни пауков. Режим не является обязательным и может быть включен или выключен по желанию игрока.

В режиме для арахнофобов пауки превращаются в жуков, которые не издают характерных шорохов и свистов. Также исчезают тела после смерти и мелкие пауки, которые появляются на земле. Единственное, что остается без изменений, это изображения пауков в справочнике по игре.

Новый патч для Hogwarts Legacy также вносит ряд других улучшений и исправлений, связанных с производительностью, квестами и косметическими предметами. Обновление доступно для скачивания на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.