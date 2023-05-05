Shadow Man получит перезапуск

Студия Blowfish, известная по Gunscape и Siegecraft Commander, объявила о сотрудничестве с компанией Valiant Entertainment, которая в том числе выпускает комиксы во вселенной Shadowman.Результатом станет приключенческий хоррор-боевик Shadowman: Darque Legacy, первая игра о Человеке-Тени за почти двадцать лет: предыдущая игра, Shadow Man: 2econd Coming, вышла в 2002 году на PS2.

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Нас ждёт новая встреча с Джеком Бонифейсом, простым парнем из Нового Орлеана, который живёт обычной жизнью, пока не обнаруживает в себе тайную и могущественную силу Человека-Тени, которая позволяет ему противостоять различной нечисти. Разработчики расскажут нам оригинальную историю, разработанную совместно с Valiant.

Игрокам предстоит исследовать локации двух миров: яркой реальности Liveside и её мрачного отражения Deadside. Там нас ждут головоломки, основанные на окружении, и сложные сражения с массой различных противников — монстрами, культистами, некромантами и ужасающими демоническими боссами.