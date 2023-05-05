Virtus.pro не смогла пройти в плей-офф чемпионата мира по Rainbow Six Siege

В Копенгагене проходит BLAST Major Copenhagen 2023 по Rainbow Six Siege. В турнире участвовал и состав российской организации Virtus.pro.

Коллектив начал выступление с групповой стадии. Команда сумела одолеть Ninjas in Pyjamas и Wolves Esports. Но вот составы G2 Esports, FaZe Clan и MnM Gaming оказались «медведям» не по зубам. В итоге ростер VP занял 9-11 место и получил 20 тыс долларов и 105 рейтинговых очков.