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Virtus.pro не смогла пройти в плей-офф BLAST R6 Major Copenhagen 2023

В Копенгагене проходит BLAST Major Copenhagen 2023 по Rainbow Six Siege. В турнире участвовал и состав российской организации Virtus.pro.

Virtus.pro не смогла пройти в плей-офф чемпионата мира по Rainbow Six Siege
© Игромания.ру

Коллектив начал выступление с групповой стадии. Команда сумела одолеть Ninjas in Pyjamas и Wolves Esports. Но вот составы G2 Esports, FaZe Clan и MnM Gaming оказались «медведям» не по зубам. В итоге ростер VP занял 9-11 место и получил 20 тыс долларов и 105 рейтинговых очков.

BLAST R6 Major Copenhagen 2023 завершится 7 мая. Призовой фонд турнира составляет 750 тыс долларов. Также команды и рейтинговые очки.

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