Atomic Heart полностью оптимизировали под Steam Deck

Студия Mundfish объявила, что Atomic Heart теперь полностью оптимизирована для Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и шрифтами, адаптированными под небольшой размер устройства. Авторы также показали геймплей проекта на Steam Deck в отдельном ролике.