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Во Всемирный зал славы видеоигр попали The Last of Us, Wii Sports и Computer Space

Всемирный зал славы видеоигр в Национальном музее игр The Strong расширился ещё на четыре проекта. Организаторы объявили, что в него включены игры The Last of Us, Wii Sports, Computer Space и Barbie Fashion Designer.

The Last of Us попала во Всемирный зал славы видеоигр
© Игромания.ру
Названные проекты обошли целый ряд известных и любимых игр: в числе финалистов были Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake и Wizardry. И свой выбор организаторы объяснили.
  • Barbie Fashion Designer вышла в 1996 году, в то время, когда игры создавались в основном для мальчиков. И одевалка по мотивам Барби показала, что игры для девочек тоже могут пользоваться спросом: за два месяца после релиза было продано более 500 тысяч копий. Это расширило рынок видеоигр.
  • Computer Space вышла в 1971 году и стала первой коммерческой видеоигрой во времена, когда индустрии видеоигр ещё не существовало. Игра не стала бестселлером, но вдохновила создателей Atari Inc.
  • The Last of Us остается популярной, несмотря на то, что вышла ещё в 2013 году, и новый этап её популярности стартовал после выхода на HBO её экранизации.
  • Wii Sports была основана на простых механиках, позволяющих справиться со спортивными испытаниями миллионам людей по всему миру. Это помогло продать более 100 миллионов консолей Wii и более 82 миллионов копий игры, в том числе тем, кто никогда не увлекался видеоиграми.

Эти четыре проекта, а также все их предшественники будут храниться и демонстрироваться в новом здании Всемирного зала славы видеоигр, открытие которого запланировано на 30 июня.

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