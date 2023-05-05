The Last of Us попала во Всемирный зал славы видеоигр

Всемирный зал славы видеоигр в Национальном музее игр The Strong расширился ещё на четыре проекта. Организаторы объявили, что в него включены игры The Last of Us, Wii Sports, Computer Space и Barbie Fashion Designer.

Эти четыре проекта, а также все их предшественники будут храниться и демонстрироваться в новом здании Всемирного зала славы видеоигр, открытие которого запланировано на 30 июня.