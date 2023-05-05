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Фанаты выбрали лучшую часть Need For Speed — мнения разделились между двумя играми

Пользователь Reddit под ником cable010 создал «ностальгический» пост, в котором поклонники Need For Speed попытались выбрать лучшую часть серии. Первое место по праву разделили Underground 2 и Most Wanted 2005.

Фанаты выбрали лучшую часть Need For Speed
© Cq.ru

Пост собрал свыше 14 тысяч «авпоутов» и почти тысячу комментариев. Большинство из пользователей выбрали именно эти две части, хотя многие также отметили Carbon, Porsche Unleashed и первую Underground.

Underground 2 все еще лучшая часть франшизы.

Моя любимая — Most Wanted на PS2. Мне так нравилось убегать от полицейских, что я занимался этим гораздо больше, чем самими гонками.

MW2 — лучшая, а за ней уже идет Underground 2.

Я сломал так много контроллеров, играя в Underground 2.

Последней игрой в серии Need For Speed стала Unbound. Рейсинг получил смешанные отзывы, но его признали одной из самых красивых игр 2023 года.

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