Фанаты выбрали лучшую часть Need For Speed — мнения разделились между двумя играми
Пользователь Reddit под ником cable010 создал «ностальгический» пост, в котором поклонники Need For Speed попытались выбрать лучшую часть серии. Первое место по праву разделили Underground 2 и Most Wanted 2005.
Пост собрал свыше 14 тысяч «авпоутов» и почти тысячу комментариев. Большинство из пользователей выбрали именно эти две части, хотя многие также отметили Carbon, Porsche Unleashed и первую Underground.
Underground 2 все еще лучшая часть франшизы.
Моя любимая — Most Wanted на PS2. Мне так нравилось убегать от полицейских, что я занимался этим гораздо больше, чем самими гонками.
MW2 — лучшая, а за ней уже идет Underground 2.
Я сломал так много контроллеров, играя в Underground 2.
Последней игрой в серии Need For Speed стала Unbound. Рейсинг получил смешанные отзывы, но его признали одной из самых красивых игр 2023 года.