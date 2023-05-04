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В сезонных пропусках LEGO 2K Drive будут испытания с наградами

Авторы грядущей LEGO 2K Drive поделились планами на поддержку гонок после релиза. Игроков ожидают как минимум 4 сезона Drive Pass. Пропуск будет доступен как в бесплатной, так и в премиальной вариациях. Напомним, что из игры хотят сделать франшизу с несколькими сиквелами.

Разработчики LEGO 2K Drive поделились планами на игру
© Игромания.ру

В каждом сезоне будет по 100 уровней, повышать которые необходимо с помощью прохождения испытаний. Награды будут различаться в зависимости от того, платный пропуск или нет. Игроки первого сезона, который стартует в июне, могут рассчитывать на наклейки, аксессуары, гонщиков и другой контент. Новые сезоны появятся осенью, зимой и следующей весной.

Игроки смогут покупать премиальные пропуски как отдельно, так и в комплектах. В набор Year 1 Drive Pass дополнительно входят автомобиль и 550 единиц валюты.

Отмечено, что сезоны не будут ограничены по времени. Это значит, что к каждому из них можно вернуться в удобное время. Также в течение первого года поддержки будет добавлена совершенно новая местность.

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