Разработчики LEGO 2K Drive поделились планами на игру

Авторы грядущей LEGO 2K Drive поделились планами на поддержку гонок после релиза. Игроков ожидают как минимум 4 сезона Drive Pass. Пропуск будет доступен как в бесплатной, так и в премиальной вариациях. Напомним, что из игры хотят сделать франшизу с несколькими сиквелами.

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В каждом сезоне будет по 100 уровней, повышать которые необходимо с помощью прохождения испытаний. Награды будут различаться в зависимости от того, платный пропуск или нет. Игроки первого сезона, который стартует в июне, могут рассчитывать на наклейки, аксессуары, гонщиков и другой контент. Новые сезоны появятся осенью, зимой и следующей весной.

Игроки смогут покупать премиальные пропуски как отдельно, так и в комплектах. В набор Year 1 Drive Pass дополнительно входят автомобиль и 550 единиц валюты.