Авторы Stalker 2 показали ролик с легендарным предметом из первой части

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились свежим роликом. В коротком отрывке можно увидеть, как главный герой пьёт знакомый фанатам энергетик Non Stop.

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Игроков призывают держать в заначке несколько банок энергетика и быть «неудержимыми». Non Stop описывают как вкусный и освежающий напиток. Он дебютировал ещё в первой части в версии для СНГ и существовал в реальности.