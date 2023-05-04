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Авторы Stalker 2 показали ролик с легендарным энергетиком из первой части

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились свежим роликом. В коротком отрывке можно увидеть, как главный герой пьёт знакомый фанатам энергетик Non Stop.

Авторы Stalker 2 показали ролик с легендарным предметом из первой части
© Игромания.ру

Игроков призывают держать в заначке несколько банок энергетика и быть «неудержимыми». Non Stop описывают как вкусный и освежающий напиток. Он дебютировал ещё в первой части в версии для СНГ и существовал в реальности.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в этом году для Xbox и PC. Взломщики опубликовали почти 17 ГБ контента по игре, а по мнению инсайдера, проект готов лишь на 25%. Разработчики же заявляют, что работа идёт в прежнем темпе.

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