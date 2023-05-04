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Журналисты нашли способ устранения подтормаживаний в Star Wars Jedi: Survivor

Журналисты портала DSOGaming нашли способ полностью избавиться от статтеров в Star Wars Jedi: Survivor — резких подтормаживаний, которые периодически возникают на любых ПК. Авторы обнаружили, что если ограничить частоту кадров в игре до 30 FPS, то тормоза полностью пропадают, и новинка после этого работает очень стабильно.

Выяснилось, как убрать подтормаживания в Star Wars Jedi: Survivor
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале John Papadopoulos. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Как объяснили в DSOGaming, статтеры полностью пропадают потому, что время каждого кадра становится стабильным и составляет 33,3 мс с редкими отклонениями. Именно поэтому подтормаживания полностью пропадают.

В портале отметили, что 30 FPS вряд ли устроят ПК-геймеров, однако сейчас это самый стабильный способ поиграть в Jedi Survivor без тормозов. Ограничить частоту кадров в новинке можно с помощью ПО видеокарт или отдельных утилит.

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