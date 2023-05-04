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Ютубер заплатит $ 10 тысяч тому, кто пройдет старую The Elder Scrolls с условием

Ютубер MoistCritikal объявил о конкурсе, в рамках которого он разыграет 10 тысяч долларов или около 800 тысяч рублей. Блогер отдаст деньги тому, кто сможет пройти The Elder Scrolls Adventures: Redguard — старый спин-офф культовой серии RPG от Bethesda.

Ютубер заплатит $ 10 тысяч тому, кто пройдет старую The Elder Scrolls с условием
© Cq.ru

Есть одно условие — осилить игру до конца как можно быстрее.

Однако это только главный приз для победителя. Стример пока не объявил вознаграждения для участников, занявших второе и третье места. Вероятно, также будет специальная награда для того, кто найдет лучший эксплойт для скоростного прохождения.

Сейчас мировой спидран-рекорд по TESA: Redguard составляет 1 час 58 минут и 34 секунды. Спидраннер Solitan составил полное руководство для всех желающих, кто захочет попытать удачу в установлении нового рекорда.

The Elder Scrolls Adventures: Redguard вышла в далеком 98-м. Ее можно купить в Steam. Заглавное фото: peakpx

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