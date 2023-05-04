Команда Восточной Европы вошла в топ-3 чемпионата мира по Dota 2

В Берлине продолжается второй мейджор сезона ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2. Коллектив 9 Pandas (бывшие Hellraisers) в полуфинале верхней сетки плей-офф сумел одолеть Tundra Esports со счётом 2:0.

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Благодаря этой победе, команда поборется с Gaimin Gladiators за выход в гранд-финал турнира с финала верхней сетки. Матч пройдёт 6 мая. Помимо этого, коллектив уже вошёл в топ-3 мейджора.

Что до остальных составов, то Team Spirit заняла 9-12 место, ничего не заработав, как и BetBoom Team, которая даже не вышла из группы.