Команда Восточной Европы вошла в топ-3 чемпионата мира по Dota 2

Команда Восточной Европы вошла в топ-3 ESL One Berlin Major 2023
В Берлине продолжается второй мейджор сезона ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2. Коллектив 9 Pandas (бывшие Hellraisers) в полуфинале верхней сетки плей-офф сумел одолеть Tundra Esports со счётом 2:0.
Благодаря этой победе, команда поборется с Gaimin Gladiators за выход в гранд-финал турнира с финала верхней сетки. Матч пройдёт 6 мая. Помимо этого, коллектив уже вошёл в топ-3 мейджора.
Что до остальных составов, то Team Spirit заняла 9-12 место, ничего не заработав, как и BetBoom Team, которая даже не вышла из группы.
ESL One Berlin Major 2023 проходит по 7 мая включительно. Коллективы разыграют призовой фонд размером в 500 тыс долларов и 2700 рейтинговых очков. Награды разделят команды с 1-го по 8-е места.