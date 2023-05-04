Разработчики показали уникальное коллекционное издание Jagged Alliance 3

Авторы Jagged Alliance 3 показали свежий трейлер, в котором наглядно демонстрируют состав издания Tactical Edition. Оно поможет прочувствовать себя настоящим бойцом с первоклассным снаряжением.

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Поставляется весь комплект в прочном и влагоустойчивом полевом кейсе, которому бы позавидовал даже Леон Кеннеди из Resident Evil 4. В комплекте находится и тактический ремень, а также поясная сумка для него. Закрывает набор фанатских аксессуаров значок с логотипом A.I.M.

Но это не всё. В Tactical Edition включён набор из 36 карточек, которые подробнее рассказывают о судьбе персонажей и их навыках. Задать необходимую атмосферу сможет саундтрек, записанный на CD. На диске распространяется и сама игра в ограниченной упаковке.