$79.31-0.6587.58-0.08

Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку радикальной феминистки в GTA Vice City

Студия Mechanics VoiceOver показала второй ролик из серии русского дубляжа радио в Grand Theft Auto: Vice City. Единственным персонажем в видео стала радикальная феминистка Микаэла Говинис, на запись которой ушли масса сил и времени.

Радикальная феминистка в GTA: Vice City заговорила по-русски
© Игромания.ру

Голоса ведущей и приглашённому гостю подарили Кристина Шерман (Алиса и Полина из новеллы Tiny Bunny, а также Василиса из Black Book) и Юлия Яблонская. На данный момент в работе задействованы 46 актёров и 18 актрис, но столько же предстоит записать в ближайшие месяцы. Релиз должен состояться во второй половине лета.

Авторы напомнили про сборы на русский дубляж GTA: San Andreas и Max Payne 3. Также в скором времени можно ожидать демонстрацию геймплея ремейка Dead Space с русской озвучкой, тизер которой показывали в марте. Работа ведётся и над локализацией Hi-Fi Rush, сборы на которую завершились.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий