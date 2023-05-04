Радикальная феминистка в GTA: Vice City заговорила по-русски

Студия Mechanics VoiceOver показала второй ролик из серии русского дубляжа радио в Grand Theft Auto: Vice City. Единственным персонажем в видео стала радикальная феминистка Микаэла Говинис, на запись которой ушли масса сил и времени.

© Игромания.ру

Голоса ведущей и приглашённому гостю подарили Кристина Шерман (Алиса и Полина из новеллы Tiny Bunny, а также Василиса из Black Book) и Юлия Яблонская. На данный момент в работе задействованы 46 актёров и 18 актрис, но столько же предстоит записать в ближайшие месяцы. Релиз должен состояться во второй половине лета.