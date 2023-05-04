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Видеокарты NVIDIA оказались быстрее квантовых компьютеров в некоторых задачах

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Association for Computing Machinery, говорит о том, что квантовые компьютеры могут оказаться менее эффективными, чем обычные графические процессоры (GPU) в решении ряда задач.

Видеокарты NVIDIA оказались быстрее квантовых компьютеров
© Ferra.ru

Учёные пришли к выводу, что многие приложения будут лучше работать на классических компьютерах на базе NVIDIA A100 даже тогда, когда квантовые системы получат миллионы физических кубитов.

При этом основной проблемой, согласно исследованию, является не сама задача, а архитектура квантовых компьютеров и их невозможность обрабатывать огромное количество данных, которые требуются для решения некоторых задач.

Это в том числе связано с проблемой ввода-вывода данных, похожей на ту, с которой сталкивались обычные компьютеры до появления быстрых SSD.

А это значит, что задачи наподобие проектирования лекарств или предсказания погоды и климата будут лучше решаться на классических системах, в то время как химия и материаловедение подходят для квантовых компьютеров.

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