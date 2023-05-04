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Фанатов поздравили с днём «Звёздных войн» в атмосферном ролике

На официальном канале Star Wars появилось поздравление фанатов с праздником «Звёздных войн», который традиционно проходит 4 мая. В честь этого также состоялся релиз второго сезона красочной антологии «Звёздные войны: Видения».

Фанатов поздравили с днём «Звёздных войн» в атмосферном ролике
© Игромания.ру

В видео показано множество кадров из различных фильмов и шоу во вселенной. Фанаты встретят знаковых героев франшизы: малыш Йода, R2-D2, Люк Скайуокер. Также любители вселенной в очередной раз услышат пожелание «Да пребудет с тобой Сила».

А 28 апреля выпустили Star Wars Jedi: Survivor, попавшую в свежий чарт Steam. В Rocket League же состоится временное событие с обликами роботов из вселенной «Звёздных войн».

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