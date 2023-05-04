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Авторы Crusader Kings 3 рассказали о механике походов в аддоне Tours and Tournaments

Авторы Crusader Kings III поделились свежим роликом о дополнении Tours and Tournaments, которое выйдет 11 мая на PC, а позже доберётся до консолей. В ролике рассказывают о том, как работает механика походов. Это будет полноценное путешествие, а не просто функция быстрого перемещение.

Авторы Crusader Kings 3 рассказали о новом дополнении
© Игромания.ру

Игрокам предлагается приготовить роскошную карету и созвать свиту, чтобы наносить визиты вассалам, посещать свадьбы и даже принимать участие в рыцарских поединках. Неприятный сюрприз может приготовить оставленный дома регент, который будет править во время отлучки игрока.

Путешествия можно планировать через длинные, но освоенные тропы, либо напрямую сквозь тёмные леса и дикие земли. В этом поможет глобальная карта мира.

А 17 мая в Crusader Kings III на PlayStation 5 и Xbox Series появится дополнение Royal Court про роскошь и культуру. Энтузиасты, кстати, сделали крупный мод во вселенной «Игры престолов».

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