Моддер сменил пол главному герою Persona 5 Royal

Талантливый моддер chlorophylls не перестает удивлять игроков своими инновациями. На этот раз он изменил пол герою Persona 5 Royal, а также добавил новые диалоги, сюжетные ветки и даже элементы гардероба. Сам мод получился настолько глобальным, что была изменена и озвучка как на английском, так и на японском языке.

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Кроме того, важной отличительной чертой мода являются несколько новых любовных веток: с Рюдзи, Юскэ, Мишимой и Акечи. Однако остались и базовые опции для романа с Анн, Такеми, Хифуми и Хару.