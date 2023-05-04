Моддер сменил пол главному герою Persona 5 Royal

Новый мод сменил пол главному герою Persona 5 Royal
Талантливый моддер chlorophylls не перестает удивлять игроков своими инновациями. На этот раз он изменил пол герою Persona 5 Royal, а также добавил новые диалоги, сюжетные ветки и даже элементы гардероба. Сам мод получился настолько глобальным, что была изменена и озвучка как на английском, так и на японском языке.
Кроме того, важной отличительной чертой мода являются несколько новых любовных веток: с Рюдзи, Юскэ, Мишимой и Акечи. Однако остались и базовые опции для романа с Анн, Такеми, Хифуми и Хару.
Даже несмотря на то, что полностью сделать обновлённую версию не удалось, как пишут фанаты серии, игра получилась намного лучше оригинала. Приятно видеть, что таких энтузиастов как chlorophylls становится всё больше, ведь играм порой необходимо новое видение.