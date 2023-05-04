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В апреле игроки CS GO открыли рекордные 50 миллионов кейсов

В марте игроки Counter-Strike: Global Offensive поставили рекорд и открыли 39,5 миллиона кейсов. Вполне возможно, что такой ажиотаж был вызван анонсом Counter-Strike 2. На этом любители шутера не остановились. В апреле были открыты рекордные 50,3 миллиона кейсов, что на 27% больше прошлого рекорда.

В апреле игроки CS:GO поставили новый рекорд
© Игромания.ру

Вероятно, что достижение новой высоты вызвано добавлением кейса Anubis, который обладает необычной механикой. Его можно купить прямо в магазине игры по фиксированной цене. Он же и оказался самым популярным в апреле — на новинку пришлось 9,8 миллиона открытий. Исходя из стадартной цены Anubis, доход Valve от него составил около 22 миллионов долларов.

Около 5 миллионов открытий получили такие кейсы, как Dreams & Nightmares и Fracture, выпадающие после матчей. Меньше всего открывали контейнер eSports 2013, который не выпадает уже много лет — на него пришлось 8615 открытий.

Как выяснилось, Valve начала лишать некоторых игроков доступа к бета-версии Counter-Strike 2. А CS:GO продолжает занимать первую строчку в чартах Steam.

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