В базе данных Steam заметили страницу перезапуска Saints Row

В базе данных Steam DB обнаружили страницу перезапуска Saints Row, которая раньше носила кодовое название Project Athena.

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Новинку переименовали сегодня, 4 мая, а многие пользователи сети предположили, что подобные действия подразумевают скорый релиз игры в Steam. Пока что PC-версия остаётся эксклюзивом Epic Games Store, но, вероятно, подобные условия были заключены на год. Если это правда, то перезапуск выйдет в Steam уже 23 августа.

Недавно стало известно, что релиз первого крупного дополнения The Heist and The Hazardous состоится уже 9 мая — в этот же день появится бесплатное обновление с ещё одним районом, фоторежимом и другим контентом.