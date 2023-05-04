В компании Unity стартовала масштабная волна сокращений

У компании Unity стартовала новая масштабная волна сокращений
Компания Unity сообщила о старте новой крупной волны сокращений в штате — работу потеряют порядка 600 сотрудников.
Фирма, которая создала знаменитый одноимённый игровой движок, пытается выстроить план по долгосрочному и прибыльному росту, но ради этого ей как раз и придётся пожертвовать рабочими местами. В общей сложности сокращают 8% от общего состава компании.
План по реструктуризации обойдётся Unity в 26 млн долларов, причём большая часть суммы связана с различными выплатами тем же сотрудникам (выходные пособия и так далее). Это уже второй этап увольнений за текущий год — пару месяцев назад без работы осталось около 300 человек.
Кроме того, похожая тенденция присутствовала и в 2022-м, когда в июне того года свои места потеряли сотни рабочих. А ещё серия увольнений прошла и в других игровых компаниях, включая EA, Microsoft, Riot Games и так далее.