Нейросеть отправила героев Mortal Kombat в СССР

Пользователь Reddit под ником MJ_GhostWind с помощью нейросети Midjourney отправил героев Mortal Kombat во времена СССР. Бойцы культового файтинга оказались в суровых заснеженных условиях России.

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Серия артов получила название Mortal Kombat: Kold War в честь одноименного набора скинов для Mortal Kombat X.

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Саб-Зиро

В советской интерпретации ниндзя, включая Скорпиона, Саб-Зиро и Рейна, стали носить согревающие балаклавы или противогазы вместо узнаваемых масок.

Соня, Джонни и Лю Кан предпочли теплые пальто и куртки, а киборги Сектор и Сайракс будто сошли с обложек журналов по научной фантастике.

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Сайракс

Если верить слухам, Mortal Kombat 12 анонсируют на этой неделе. В качестве даты выхода игры называют октябрь 2023 года.

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Китана

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Рейн

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Соня

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Джонни Кейдж

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Сектор

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Лю Кан

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Милина

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Скорпион

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Нуб Сайбот

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Смоук

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