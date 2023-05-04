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Как бы выглядели герои Mortal Kombat в антураже СССР по версии нейросети

Пользователь Reddit под ником MJ_GhostWind с помощью нейросети Midjourney отправил героев Mortal Kombat во времена СССР. Бойцы культового файтинга оказались в суровых заснеженных условиях России.

Нейросеть отправила героев Mortal Kombat в СССР
© Cq.ru

Серия артов получила название Mortal Kombat: Kold War в честь одноименного набора скинов для Mortal Kombat X.

Соцсети

Саб-Зиро

В советской интерпретации ниндзя, включая Скорпиона, Саб-Зиро и Рейна, стали носить согревающие балаклавы или противогазы вместо узнаваемых масок.

Соня, Джонни и Лю Кан предпочли теплые пальто и куртки, а киборги Сектор и Сайракс будто сошли с обложек журналов по научной фантастике.

Соцсети

Сайракс

Если верить слухам, Mortal Kombat 12 анонсируют на этой неделе. В качестве даты выхода игры называют октябрь 2023 года.

Соцсети

Китана

Соцсети

Рейн

Соцсети

Соня

Соцсети

Джонни Кейдж

Соцсети

Сектор

Соцсети

Лю Кан

Соцсети

Милина

Соцсети

Скорпион

Соцсети

Нуб Сайбот

Соцсети

Смоук

Соцсети

Шан Цун

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