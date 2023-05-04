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В новом красочном тизере Genshin Impact показали говорящую змею Чан Шэн

Авторы Genshin Impact поделились очередным мультипликационным роликом. В прошлый раз показали лекаря Бай Чжу, а теперь очередь дошла и до его верной змеи Чан Шэн. Разработчики предупредили, что видео содержит спойлеры.

В новом тизере Genshin Impact показали говорящую змею Чан Шэн
© Игромания.ру

Чан Шэн это умная и прямолинейная змея, которая может без зазрений совести обидеть человека. Из слабостей змеи можно отметить непереносимость холода и чувствительность к вибрациям. Часто Чан Шэн отдыхает обёрнутой вокруг шеи своего спутника Бай Чжу.

Также авторы рассказали и новую поучительную притчу:

«Смертным не избежать горечи несчастий и недугов. Равно как и не раскрыть им тайн смерти и вечной жизни».

Сейчас в Genshin Impact проходят новые события Молтив, а Honkai Star Rail, вышедшая 26 апреля, достигла свыше 20 миллионов загрузок.

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