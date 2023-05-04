В новом тизере Genshin Impact показали говорящую змею Чан Шэн

Авторы Genshin Impact поделились очередным мультипликационным роликом. В прошлый раз показали лекаря Бай Чжу, а теперь очередь дошла и до его верной змеи Чан Шэн. Разработчики предупредили, что видео содержит спойлеры.

Чан Шэн это умная и прямолинейная змея, которая может без зазрений совести обидеть человека. Из слабостей змеи можно отметить непереносимость холода и чувствительность к вибрациям. Часто Чан Шэн отдыхает обёрнутой вокруг шеи своего спутника Бай Чжу.