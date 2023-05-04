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Авторы настолки по Rainbow Six Siege требуют больше денег от заплативших

Создатели настольной игры по Tom Clancy's Rainbow Six Siege требуют дополнительных вложений от игроков, которые в прошлом уже внесли средства на поддержку проекта.

Авторы настолки по Rainbow Six Siege требуют больше денег от заплативших
© Игромания.ру

Настолка под названием 6: Siege предлагает двум командам из оперативников сойтись на тактическом поле боя, где одни защищают территорию, а другие — атакуют её. В наборе пользователям обещали различные мини-фигурки, 3D-здания, расширения и саму «карту».

На запуске Kickstarter-кампании в 2021 году было доступно три варианта игры. Стандартное обходилось в 69 долларов, расширенное в 199 долларов, а цена премиального составляла 269 долларов. В последнюю версию входила пятилетняя поддержка расширений, дополнительные оперативники, здания, лазерная указка и многое другое.

Однако пандемия коронавируса помешала планам студии Mythic Games, а стоимость производства игры выросла. И в свежем посте создатели отметили, что изначальных сумм будет недостаточно для полного покрытия бюджета.

Желающим получить игру придётся доплатить, причём речь идёт не о маленьких суммах. В первом случае требуют дополнительные 39 долларов, а во втором и в третьем — 99 и 129 долларов соответственно.

Это уже не первый раз, когда происходит что-то подобное — в прошлом Mythic похожим образом повысила стоимость настольной адаптации Darkest Dungeon, потеряв на этом 20% клиентов. Вероятно, что в этом случае игру ожидает похожая судьба.

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