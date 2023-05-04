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GTA 6 станет самой дорогой видеоигрой в истории

Известный ютубер INTER объявил новые подробности GTA 6. По его словам, долгожданный проект от Rockstar станет самой дорогой игрой в истории индустрии.

GTA 6 станет самой дорогой видеоигрой в истории
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Предположительно, на создание GTA 6 уйдет как минимум $ 250 млн. Если учитывать маркетинг и другие расходы, то общая сумма перевалит за миллиард долларов.

Подсчеты INTER кажутся вполне реальными. В начале мае в ходе разбирательств по сделке Microsoft и Activision Blizzard выяснилось, что уже сейчас бюджет некоторых ААА-игр превышает $ 1 млрд. На GTA 6 ожидаемо могут потратить в разы больше.

Учитывая все те деньги, которые GTA 5 и GTA Online принесли за эти годы, недостатка в средствах у Rockstar точно нет. Однако INTER также подчеркивает риск таких инвестиций, если игра не оправдает ожиданий или выйдет слишком сырой в техническом плане.

Релиз GTA 6, вероятно, стоит ожидать не раньше 2024 года. Анонсировать игру могут уже 17 мая. На это указывают несколько инсайдеров. Заглавное фото: Rockstar Games

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