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Новый патч для Horizon Forbidden West Burning Shores включает более 40 правок

Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West получило патч 1.23, который включает в себя более 40 различных исправлений.

Новый патч исправил часть проблем дополнения для Horizon Forbidden Wes
© Игромания.ру

Правки затрагивают фактически все основные элементы приключения Элой — начиная от квестов и заканчивая геймплейными деталями. К примеру, ранее игроки не могли завершить отдельные активности или задачи из-за разных багов и недостатков.

Исчезла часть проблем, связанная с «механизированными» противниками героини, оружием, умениями и так далее. Была улучшена производительность, оптимизация и устранены некоторые вылеты. При этом авторы отметили, что справиться со всеми сложностями полностью не удалось, поэтому часть дополнительных правок стоит ожидать в новых «заплатках».

Ранее игра уже получила крупный патч, который тоже был нацелен на исправление багов. Впрочем, больше всего пользователей разозлили не они, а подтверждение нетрадиционной ориентации Элой. Из-за этого рейтинг проекта на Metacritic опустился «на дно», причём позже кураторы площадки пообещали ужесточить правила модерации.

В самом дополнении Burning Shores уже успели обнаружить намёки на продолжение сюжета, а позже и студия Guerrilla Games упомянула про «следующее приключение Элой».

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