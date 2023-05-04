Новый патч исправил часть проблем дополнения для Horizon Forbidden Wes

Новый патч для Horizon Forbidden West Burning Shores включает более 40 правок
Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West получило патч 1.23, который включает в себя более 40 различных исправлений.
Правки затрагивают фактически все основные элементы приключения Элой — начиная от квестов и заканчивая геймплейными деталями. К примеру, ранее игроки не могли завершить отдельные активности или задачи из-за разных багов и недостатков.
Исчезла часть проблем, связанная с «механизированными» противниками героини, оружием, умениями и так далее. Была улучшена производительность, оптимизация и устранены некоторые вылеты. При этом авторы отметили, что справиться со всеми сложностями полностью не удалось, поэтому часть дополнительных правок стоит ожидать в новых «заплатках».
Ранее игра уже получила крупный патч, который тоже был нацелен на исправление багов. Впрочем, больше всего пользователей разозлили не они, а подтверждение нетрадиционной ориентации Элой. Из-за этого рейтинг проекта на Metacritic опустился «на дно», причём позже кураторы площадки пообещали ужесточить правила модерации.
В самом дополнении Burning Shores уже успели обнаружить намёки на продолжение сюжета, а позже и студия Guerrilla Games упомянула про «следующее приключение Элой».