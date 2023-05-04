Новый патч исправил часть проблем дополнения для Horizon Forbidden Wes

Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West получило патч 1.23, который включает в себя более 40 различных исправлений.

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Правки затрагивают фактически все основные элементы приключения Элой — начиная от квестов и заканчивая геймплейными деталями. К примеру, ранее игроки не могли завершить отдельные активности или задачи из-за разных багов и недостатков.

Исчезла часть проблем, связанная с «механизированными» противниками героини, оружием, умениями и так далее. Была улучшена производительность, оптимизация и устранены некоторые вылеты. При этом авторы отметили, что справиться со всеми сложностями полностью не удалось, поэтому часть дополнительных правок стоит ожидать в новых «заплатках».