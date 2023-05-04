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Microsoft не знала об ужасном состоянии Redfall — Джез Корден

По информации редактора Windows Central и журналиста Джеза Кордена, игровое подразделение Microsoft якобы не контролировало разработку провального шутера Redfall. Именно поэтому он вышел в ужасном состоянии.

Microsoft не знала об ужасном состоянии Redfall
© Чемпионат.com

Как отметил Корден, студия Arkane входит в ZeniMax Media, а не в Xbox Game Studios. Из-за этого проект не получил надлежащего контроля со стороны Microsoft.

Люди спрашивали, почему генеральный директор MicrMicrosoft Gaming Фил Спенсер не отложил Redfall или почему руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути не обеспечил игре хороший уровень качества. ZeniMax по-прежнему работает как отдельная организация, к лучшему это или к худшему. У ZeniMax совершенно иной процесс разработки и издательства игр, и в компетенцию Мэтта Бути, главы Xbox Game Studios, не входило заниматься релизом Redfall.

По словам журналиста, решение выпустить тайтл в таком виде в начале мае полностью зависело от Bethesda, а информация про то, что Xbox отказалась слушать просьбы о переносе, оказалась ложной.

Корден подчеркнул, что Microsoft вместе со своими другими командами займется дальнейшей поддержкой Redfall и её полировкой.

Redfall доступна на ПК и Xbox Series. Проект есть в Game Pass.

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