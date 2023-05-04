Microsoft не знала об ужасном состоянии Redfall

Люди спрашивали, почему генеральный директор MicrMicrosoft Gaming Фил Спенсер не отложил Redfall или почему руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути не обеспечил игре хороший уровень качества. ZeniMax по-прежнему работает как отдельная организация, к лучшему это или к худшему. У ZeniMax совершенно иной процесс разработки и издательства игр, и в компетенцию Мэтта Бути, главы Xbox Game Studios, не входило заниматься релизом Redfall.