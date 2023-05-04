Ежемесячный доход Pokemon GO рухнул до пятилетнего минимума

Ежемесячный доход мобильной Pokemon GO рухнул до уровня пятилетней давности, составив 34,7 млн долларов за прошлый апрель.

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Для сравнения, в марте финансовые показатели игры были равны 42,8 млн долларов, а в феврале — 57,9 млн долларов. Уровень выручки приключения часто зависел от запуска внутриигровых событий, однако подобное стабильное падение заработка выглядит исключением из правил.

В прошлом году Pokemon GO заработала свыше 703 млн долларов, а средний доход за месяц составлял 58 млн долларов.

Похоже, что одной из главных проблем стало решение создателей ограничить «дистанционные» рейды, сократив их число до 5 в день и повысив стоимость тематических боевых пропусков. Подобные рейды были введены в период пандемии коронавируса, когда пользователи не могли «ловить» покемонов с помощью дополненной реальности на свежем воздухе.

Игроки массово раскритиковали решение разработчиков, поскольку те не учли особенности людей с ограниченными возможностями — некоторые из них не смогли бы выйти на улицу и после завершения пандемии. Пользователи даже назвали ход авторов «налогом на инвалидность».