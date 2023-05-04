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Ежемесячный доход Pokemon GO рухнул до пятилетнего минимума

Ежемесячный доход мобильной Pokemon GO рухнул до уровня пятилетней давности, составив 34,7 млн долларов за прошлый апрель.

Ежемесячный доход Pokemon GO рухнул до пятилетнего минимума
© Игромания.ру

Для сравнения, в марте финансовые показатели игры были равны 42,8 млн долларов, а в феврале — 57,9 млн долларов. Уровень выручки приключения часто зависел от запуска внутриигровых событий, однако подобное стабильное падение заработка выглядит исключением из правил.

В прошлом году Pokemon GO заработала свыше 703 млн долларов, а средний доход за месяц составлял 58 млн долларов.

Похоже, что одной из главных проблем стало решение создателей ограничить «дистанционные» рейды, сократив их число до 5 в день и повысив стоимость тематических боевых пропусков. Подобные рейды были введены в период пандемии коронавируса, когда пользователи не могли «ловить» покемонов с помощью дополненной реальности на свежем воздухе.

Игроки массово раскритиковали решение разработчиков, поскольку те не учли особенности людей с ограниченными возможностями — некоторые из них не смогли бы выйти на улицу и после завершения пандемии. Пользователи даже назвали ход авторов «налогом на инвалидность».

Впрочем, тогда создатели не стали менять свою позицию, придерживаясь выбранной стратегии. Изменит ли их мнение падение доходов — непонятно. В том же прошлом году, кстати, стало известно, что студия Niantic решила сократить штат и отменить четыре проекта.

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