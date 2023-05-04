В Сеть слили дату выхода Mortal Kombat 12

Один из пользователей Reddit раскрыл сроки анонса Mortal Kombat 12. Трейлер новой части файтинга представят в течение этой недели или около того. Выход игры запланирован на 10 октября 2023 года.

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По словам инсайдера, NetherRealm Studios сначала презентует трейлер MK12, а геймплей покажут на презентации Sony в конце мая. В трейлере можно будет увидеть сражение Лю Кана и Китаны с Шанг Цунгом.

Сейчас профиль пользователя удален, но он оставил своеобразное подтверждение своих слов. Это изображение одного из персонажей Mortal Kombat 12, но в очень маленьком разрешении.

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