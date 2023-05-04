AMD представила новую линейку процессоров Ryzen 7040U, которая изначально разрабатывалась для тонких и мощных ноутбуков. Как утверждает производитель, старшая модель, Ryzen 7 7840U, может в некоторых сценариях превзойти чип Apple M2 по «производительности приложений» на 75%. Помимо производительности, AMD не предоставила никакой информации, касающейся энергопотребления чипа и времени автономной работы.

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В серию AMD Ryzen 7040U вошло четыре процессора: 8-ядерный Ryzen 7 7840U,и 6-ядерные Ryzen 5 7640U, Ryzen 5 7540U, а также Ryzen 3 7540U. Чипы производятся по 4-нм техпроцессу. TDP новых SoC составляет от 15 до 30 Вт. В чипах используются три разных GPU: Radeon 780M, Radeon 760M и Radeon 740M.

Также стоит отметить, что в двух старших моделях поддерживается Ryzen AI, которого нет у младших. Это выделенный аппаратный блок для работы с ИИ, как у Ryzen 7000HX. Кроме того имеется поддержка памяти LPDDR5x-7500.