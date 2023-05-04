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Авторы Portal Knights анонсировали ролевой экшен с выживанием Enshrouded

Создатели приключения Portal Knights из Keen Games анонсировали ролевой экшен с элементами выживания под названием Enshrouded. Игра выйдет в ранний доступ в Steam в этом году.

Анонсирован ролевой экшен Enshrouded от авторов Portal Knights
© Игромания.ру

Действие Enshrouded развернётся в постепенно разрушающемся мире. Когда-то здесь доминировали волшебство и красота, но теперь опустошённые земли заполонили мутировавшие люди, контролируемые опасным туманом.

Последняя надежда умирающей цивилизации лежит на плечах воинов, известных как Огнерождённые (Flameborn). Пробудившись, они должны отправиться в путешествие по огромному миру, где их ожидает много испытаний на пути к восстановлению своего королевства.

В роли Огнерождённых игроки смогут заниматься увлекательным исследованием, принимать участие в захватывающих битвах с опасными противниками, спасать легендарных ремесленников, которые будут помогать в строительстве грандиозных залов, использовать обширную систему крафта и не только. Разработчики Enshrouded обещают поддержку до 16 игроков.

Скриншоты

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Скриншот
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