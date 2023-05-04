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Все квесты и подземелья Honkai: Star Rail удалось пройти менее чем за неделю

Игрок в Honkai: Star Rail под ником Gotruto поделился результатами своего прохождения нового проекта HoYoverse — ему потребовалось 55 часов, чтобы закрыть весь контент, доступный в версии 1.0.

Все квесты и подземелья Honkai: Star Rail удалось пройти менее чем за неделю
© Чемпионат.com

Геймер рассказал, что прошёл обе главы сюжета и все второстепенные квесты, решил все головоломки и прошёл подземелья, включая Забытый зал и Виртуальную вселенную. Он также смог купить почти все предметы во внутриигровых магазинах.

За это время Gotruto смог бесплатно открыть 133 стандартных и 133 временных баннера с персонажами и оружием, хотя он признаёт, что другие игроки могли получить немного больше.

Новый контент в Honkai: Star Rail появится с релизом патча 1.1. Ожидается, что он выйдет в первой половине июня и добавит в игру сюжетную главу, квесты, временные ивенты и играбельных персонажей.

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