Пользователей Discord скоро заставят менять имена

Discord решил изменить систему имён, удалив тег-номера вроде #0001 и введя новые уникальные юзернеймы (имена пользователей), а также отображаемые имена. Таким образом, сервис упростит поиск и идентификацию друзей, сохранив при этом возможность использовать предпочтительное имя в Discord.

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В ближайшие недели каждый пользователь Discord сможет изменить своё имя со старого варианта с тег-номером на новый, без тег-номера. И это не вопрос предпочтений — в конечном счёте все пользователи должны будут выбрать новое уникальное имя.

Разработчики уже создали отдельную страницу с подробным объяснением обновлённой системы, а также описанием разрешений и ограничений при выборе нового имени. Инструкция доступна на русском языке.

Discord

Discord

Discord