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Игрок с доступом к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получил необычную угрозу

На днях произошёл слив реального билда ещё не вышедшей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и Nintendo начала активную борьбу с распространением пиратских копий.

Игрок с доступом к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получил необычную угрозу
© Игромания.ру

К противостоянию присоединился и бывший глава американского подразделения Nintendo Реджи Фис-Эме. Он отреагировал на твит одного из игроков, который похвастался доступом к The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, оставив необычную угрозу: «Я не знаю, что тебе нужно. Но у меня есть много необычных способностей, которые я приобрёл за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких людей как ты».

Как уже можно было догадаться, это известная цитата из фильма «Заложница» с Лиамом Нисоном в главной роли. Стоит отметить, что Реджи тактично не стал упоминать в своём сообщении обещание «найти и убить» хвастуна. Кстати, пользователь, которому, похоже, могло быть всего 16 лет, уже удалил свой Twitter-профиль.

Напомним, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит уже 12 мая только на Nintendo Switch. В игре ожидается полная русская локализация.

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