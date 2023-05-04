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Microsoft раскрыла дату мероприятия, на котором назовут точную дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Представители Xbox официально подтвердили летнее мероприятие по играм, которое состоится 11 июня.

Microsoft сообщила, когда назовёт дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
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Оно будет транслироваться в прямом эфире и предложит множество интересных анонсов предстоящих игр для Xbox, ПК и Game Pass.

Сообщается, что Microsoft готовит двойное шоу. В первом нас ждут общие анонсы и демонстрации. Возможно, именно здесь мы наконец-то узнаем финальную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, которая, напомним, что изначально проект должен был выйти ещё пару лет назад.

Вторая часть шоу предложит подробный обзор научно-фантастического эпоса Starfield. RPG, разработанная студией Bethesda, обещает быть очень масштабной и выйти уже осенью 2023 года.

Стоит отметить, что несмотря на отмену E3 в этом году, от крупных игровых студий всё ещё ожидаются большие анонсы, которые смягчат разочарование от отсутствия выставки.

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