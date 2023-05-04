Сценарист Dragon Age раскрыл неприятную сторону BioWare

Сценарист Dragon Age и Star Wars KOTOR раскрыл неприятную сторону BioWare
Сценарист Дэвид Гейдер, работавший над серией Dragon Age, Knights of the Old Republic и другими известными играми, обсудил роль повествования в видеоиграх и затронул довольно неприятную сторону BioWare.
По его словам, «навык писательства постоянно недооценивается», а в авторы нередко идут люди, которые, как они сами говорят, не имеют «никаких реальных навыков», что можно расценивать как пренебрежение к профессии.
Гейдер признаётся, что сама BioWare «повернулась спиной» к своим сценаристам и начала «тихо возмущаться» их работой, хотя когда-то студия открыто ценила вклад таких сотрудников. В итоге опору игры на дорогостоящее повествование начали рассматривать как «альбатроса» (прим. возможно, речь идёт о метафоре — психологическое бремя, похожее на проклятие), сдерживающего компанию.
Гейдер отметил, что его признание может показаться серьёзным обвинением, но именно это он «отчётливо чувствовал» до своего ухода из BioWare в 2016 году.
Напомним, что в настоящее время BioWare работает над Dragon Age: Dreadwolf и новой игрой во вселенной Mass Effect.