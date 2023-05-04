Скоро в Hunt: Showdown вернётся особый контракт

На этих выходных в Hunt Showdown вернётся особый контракт
Создатели Hunt: Showdown объявили о том, что с 5 по 8 мая в игре будет доступен «ночной» особый контракт.
В этот период игрокам откроются ночные миссии с одной случайной целью-боссом. За каждую награду при успешной эвакуации гарантируются +300 охотничьих долларов. Как отмечают разработчики, в особом контракте будет доступна только одна опция для подбора игроков — «тройки».
В понедельник утром в Hunt: Showdown вернётся стандартный контракт без бонусов за успешную эвакуацию с наградой — в нём «ночное» время суток будет добавлено в регулярную ротацию.Кроме того, напомним, что с завтрашнего дня в игре также стартует событие «Месть Голомясого», которое продлится до 7 июня.