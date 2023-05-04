Скоро в Hunt: Showdown вернётся особый контракт

Создатели Hunt: Showdown объявили о том, что с 5 по 8 мая в игре будет доступен «ночной» особый контракт.

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В этот период игрокам откроются ночные миссии с одной случайной целью-боссом. За каждую награду при успешной эвакуации гарантируются +300 охотничьих долларов. Как отмечают разработчики, в особом контракте будет доступна только одна опция для подбора игроков — «тройки».