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Chrono Odyssey, новая MMORPG на Unreal Engine 5, получила геймплейный трейлер

Южнокорейская студия Npixel представила свежий геймплейный трейлер и пачку скриншотов Chrono Odyssey, новой амбициозной MMORPG на движке Unreal Engine 5.

MMORPG Chrono Odyssey получила геймплейный трейлер
© Игромания.ру

Разработчики обещают реалистичный и меняющийся с каждым сезоном открытый мир, эпичные сражения с непредсказуемыми и смертоносными врагами, шесть классов на выбор, уникальную кастомизацию своего персонажа, а также ни с чем не сравнимый динамичный социальный опыт для сотен человек.

Кроме того, игроки получат способность управлять временем и пространством, которая позволит останавливать ход времени, перематывать события, исследовать другие временные рамки и преодолевать различные трудности.

Chrono Odyssey создаётся для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Ранее разработчики сообщали и о версиях для мобильных устройств, но теперь они не упоминаются. Даты выхода у проекта пока нет.

Скриншоты

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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