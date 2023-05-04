Авторы Ark 2 опровергли слух о релизе игры в 2025 году

Свежий годовой отчёт Digital Domain навёл многих пользователей на мысль о том, что релиз выживалки Ark 2 может состояться гораздо позже, чем ожидалось — в 2025 году.

Студия Digital Domain тесно сотрудничает с разработчиками из Studio Wildcard на протяжении разработки Ark 2 для создания внутриигровых ассетов. В её отчёте говорится, что сотрудничество продолжится и «до выхода игры весной 2025 года».

Сама Studio Wildcard позже связалась с порталом GamesRadar+ и заявила, что информация о релизе Ark 2 в 2025 году является простой опечаткой в документе. Напомним, что изначально игру собирались выпускать в этом году, однако затем перенесли на 2024 год. При этом уже 31 августа будут закрыты серверы Ark: Survival Evolved — вместо неё будет продаваться Ark: Survival Ascended.