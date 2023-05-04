Названа цена GeForce RTX 4060

По информации сайта Videocardz, графический процессор RTX 4060 Ti будет потреблять всего 160 Вт и использовать плату PG190, которая уже была использована в RTX 3060 Ti. Это существенно снизит расходы NVIDIA за счет повторного использования предыдущей конструкции платы и охлаждающей системы.

Кроме того, эти видеокарты получатся небольшими и с простыми кулерами, что также снизит их стоимость. Несмотря на то, что они будут иметь только восемь линий пропускной способности PCIe 4.0 в отличие от 16 линий, которые имеют почти все современные видеокарты, это не сильно скажется на их производительности.