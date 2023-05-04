Названа цена GeForce RTX 4060 — она будет по-настоящему бюджетной видеокартой
NVIDIA должна выпустить новые бюджетные видеокарты GeForce RTX 4060, которые будут оснащены процессорами Ada Lovelace и продаваться по значительно более низким ценам относительно своих предшественников.
По информации сайта Videocardz, графический процессор RTX 4060 Ti будет потреблять всего 160 Вт и использовать плату PG190, которая уже была использована в RTX 3060 Ti. Это существенно снизит расходы NVIDIA за счет повторного использования предыдущей конструкции платы и охлаждающей системы.
Слитый фрагмент документа о видеокарте RTX 4060
Кроме того, эти видеокарты получатся небольшими и с простыми кулерами, что также снизит их стоимость. Несмотря на то, что они будут иметь только восемь линий пропускной способности PCIe 4.0 в отличие от 16 линий, которые имеют почти все современные видеокарты, это не сильно скажется на их производительности.
Цена на RTX 4060 и RTX 4060 Ti, вероятно, составит $ 329 и $ 399 соответственно. Ожидается, что эти видеокарты появятся на полках магазинов к концу мая.