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Названа цена GeForce RTX 4060 — она будет по-настоящему бюджетной видеокартой

NVIDIA должна выпустить новые бюджетные видеокарты GeForce RTX 4060, которые будут оснащены процессорами Ada Lovelace и продаваться по значительно более низким ценам относительно своих предшественников.

Названа цена GeForce RTX 4060
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По информации сайта Videocardz, графический процессор RTX 4060 Ti будет потреблять всего 160 Вт и использовать плату PG190, которая уже была использована в RTX 3060 Ti. Это существенно снизит расходы NVIDIA за счет повторного использования предыдущей конструкции платы и охлаждающей системы.

VideoCardz.com

Слитый фрагмент документа о видеокарте RTX 4060

Кроме того, эти видеокарты получатся небольшими и с простыми кулерами, что также снизит их стоимость. Несмотря на то, что они будут иметь только восемь линий пропускной способности PCIe 4.0 в отличие от 16 линий, которые имеют почти все современные видеокарты, это не сильно скажется на их производительности.

Цена на RTX 4060 и RTX 4060 Ti, вероятно, составит $ 329 и $ 399 соответственно. Ожидается, что эти видеокарты появятся на полках магазинов к концу мая.

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