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PlayStation 5 Pro точно будет — Sony выпустит ее уже сравнительно скоро

Sony все же готовит более продвинутую версию консоли PlayStation 5, которая называется PlayStation 5 Pro. Внутренние студии японской компании начнут получать девкиты в ближайшие месяцы, а сторонним партнерам их отправят к концу 2023 года.

Инсайдер сообщил, когда выйдет PlayStation 5 Pro
© Sony

По словам авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, у компании уже имеется финальная спецификация со всеми нужными чипами. Ожидается, что PlayStation 5 Pro поступит в продажу в рождественский сезон 2024 года.

Кроме того, Sony также подтвердила выход PlayStation 5 с отсоединяемым приводом в сентябре 2023 года, а за ней последует портативная консоль для запуска облачных игр под кодовым названием Q Lite.

Инсайдеры сообщают, что на грядущей презентации PlayStation Showcase Sony представит новые устройства и новые игры, не демонстрировавшиеся ранее. Это даст начало второй фазе жизненного цикла PlayStation 5.

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