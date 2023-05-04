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Hogwarts Legacy стала самой прибыльной игрой на ПК в первом квартале 2023 года

Успех Hogwarts Legacy трудно переоценить — проект до сих пор на слуху, а её продажи превзошли ожидания Warner Bros. в несколько раз. Как сообщает аналитическое агентство Newzoo, ролевая игра по «Гарри Поттеру» стала самой прибыльной игрой на ПК в 2023 году в США и Великобритании.

Hogwarts Legacy покорила очередную вершину
© Чемпионат.com

На консолях ситуация практически аналогичная: только FIFA 23 умудрилась обойти Hogwarts Legacy по популярности в Великобритании. В Newzoo отмечают, что всё дело в выходе «Команды сезона» в режиме Ultimate Team, во что геймеры начали вкладывать дополнительные средства на покупку наборов с виртуальными футболистами.

Уже 5 мая Hogwarts Legacy поступит в продажу на PS4 и Xbox One. Вполне возможно, ролевая игра по «Гарри Поттеру» продолжит занимать верхние строчки в чартах и в последующих кварталах 2023 года.

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